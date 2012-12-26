Україна за 11 місяців трохи зменшила споживання електроенергії

Споживання електроенергії в Україні в січні-листопаді 2012 року зменшилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 0,1% - до 136,941 млрд кВт/год.

Про це повідомляється в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, в листопаді споживання електроенергії збільшилося порівняно з попереднім місяцем на 7,6% - до 12,811 млрд кВт/год з 11,911 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво електроенергії в січні-листопаді 2012 року зросло порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 1,9% - до 178,8 млрд кВт/год.

Україна планує в 2012 році збільшити виробництво електроенергії до попереднього року на 3% - до близько 200 млрд кВт/год.

Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України в 2011 році збільшилося на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/год.