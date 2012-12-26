Україна за 11 місяців збільшила експорт електроенергії на 55,9%

Україна в січні-листопаді 2012 року збільшила експорт електроенергії до 8,947 млрд кВт/год, що на 55,9% перевищує показник аналогічного періоду 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії в листопаді 2012 року зменшився порівняно з попереднім місяцем на 6% - до 0,867 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії в 2012 році енергохолдинг ДТЕК зберіг домінуюче положення за східноєвропейським напрямком (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща).

Компанії «Пауер Трейд» і «Східенерго», що входять в структуру ДТЕК, придбали доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 750 МВт за напрямками в Росію і Молдову для експорту електроенергії в листопаді.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. «Укренерго» є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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