Світові ціни на нафту зросли в очікуванні новин із США

Світові ціни на нафту за підсумками торгів у середу зросли на 2,1-2,7% на тлі очікування відновлення переговорів влади США щодо усунення фіскальних загроз для економіки країни, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новини».

Ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до завершення торгів піднялася на 2,27 долара або на 2,1% - до 111,07 долара за барель. Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зросла на 2,37 долара або 2,7% - до 90,98 долара за барель.

Переговори влади США про заходи щодо подолання "фіскального обриву" припинені у зв'язку зі святкуванням Різдва і поновляться 27 грудня. Суперечності між сторонами все ще великі, незважаючи на деякі зроблені раніше поступки.

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