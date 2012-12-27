Україна збільшила споживання вугілля

Споживання вугілля в Україні за 11 місяців 2012 року збільшилося у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 7,2% - до 56,152 млн тонн, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Зокрема, споживання вугілля теплоелектростанціями (ТЕЦ) за 11 місяців поточного року збільшилося на 2,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 29,646 млн тонн.

Споживання вугілля теплоелектростанціями в листопаді 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилося на 1,9% - до 2,647 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в січні-листопаді 2012 року збільшили видобуток вугілля на 5% - до 78,461 млн тонн з 74,742 млн тонн за аналогічний період 2011 року.

У середині жовтня поточного року міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявляв про зниження споживання країною російського газу на 15% і економії 1,8 млрд дол. за рахунок переведення майже всіх ТЕЦ на вугілля.

Президент України Віктор Янукович у травні 2012 року заявляв, що обсяг видобутку вугілля в Україні в поточному році повинен вирости до 85 млн тонн.

В останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і часткового заміщення газу вітчизняним вугіллям.

26 грудня 2012 «Нафтогаз України» підписав з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) угоду про залучення кредиту під державні гарантії на загальну суму 3,656 млрд доларів США, що направляється на програму заміщення природного газу українським вугіллям.