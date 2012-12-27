Новий уряд Японії перегляне план відмови від ядерної енергетики

Новий уряд Японії перегляне плани своїх попередників щодо поетапної відмови від ядерної енергетики до 2040 року.

Новий міністр торгівлі та промисловості Тосіміцу Мотегі заявив, що дозволить відновити виробництво ядерної енергії, якщо реактори будуть визнані безпечними незалежними експертами в цій галузі, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Минулого року після аварії на АЕС Фукусіма-1, що постраждала в результаті землетрусу і цунамі, яке слідувало за ним, колишній уряд закликав до повної відмови від ядерної енергії.

У травні цього року всі ядерні реактори на японських АЕС заглушили - після проведених перевірок і масових демонстрацій протесту, а за місяць запустили знову.