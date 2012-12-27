Транзит нафти через територію України скоротився на 19%

Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України в січні-листопаді 2012 року скоротився до 13,246 млн тонн, що на 19% менше, ніж за аналогічний період 2011 року, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у листопаді транзит нафти до цих європейських країн зменшився порівняно з попереднім місяцем на 2,75% - до 1,275 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, тариф на транзит нафти з Російської Федерації через Україну нафтопроводом «Дружба» до країн Європейського Союзу з 1 січня 2013 року збільшиться на 8,4% - до 8,35 євро за тонну з 7,7 євро за тонну.

У 2011 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося порівняно з 2010 роком на 11,6% - до 27,536 млн тонн. До того ж транзит до країн Європи в 2011 році впав до 17,771 млн тонн, що на 11,8% менше, ніж за 2010 рік.

Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.