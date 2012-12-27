Кабмін дозволив «Енергоатому» до кінця року випустити облігаційну позику на 1,7 млрд грн

Кабінет Міністрів дозволив оператору всіх діючих атомних станцій України компанії «Енергоатом» до кінця 2012 року випустити процентні облігації на 1,7 млрд грн.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №1062 від 26 грудня 2012 року.

Згідно з документом, компанія випустить іменні процентні облігації на десятирічний термін за ставкою щонайвище 18% річних.

Залучені кошти спрямують на фінансування поточної діяльності і поповнення обігових коштів «Енергоатому».

Кабмін рекомендував Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики, передбачити в тарифі "Енергоатома" кошти на обслуговування та погашення облігацій.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 жовтня 2012 року дебіторська заборгованість держпідприємства «Енергоринок» перед «Енергоатомом» за електроенергію, відпущену оптовому ринку електроенергії, становить 5,9 млрд грн. Водночас критична кредиторська заборгованість «Енергоатому» за рішеннями суду та виконавчими приписами на 1 жовтня 2012 становить 573 млн грн.

За словами директора Центру взаємодії з органами державної влади та оптовим ринком електроенергії ДП НАЕК «Енергоатом» Костянтина Запайщікова, у разі непродовження дії закону №2711 з січня 2013 року кредитори компанії автоматично почнуть процес її банкрутства, вимагаючи повернення старих боргів.

Кабінет Міністрів визнав доцільним залучення НАЕК «Енергоатом» позик у розмірі 600 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.