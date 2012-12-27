Виробництво твердого біопалива в Україні залишилося на торішньому рівні

Виробництво твердого біопалива в Україні за підсумками 2012 року становитиме 810 тис. тонн, що відповідає показнику минулого року.

Про це на прес-конференції 27 грудня повідомили співзасновник Українського пелетного союзу (УПС) Микола Коломійченко і президент Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ) Віталій Давій.

За словами М.Коломійченка, головним чинником припинення росту виробництва твердого біопалива в Україні стало подорожчання сировини (тирса, дрова) в середньому на 12-15%, а також збільшення транспортних витрат в середньому на 8-10%.

На думку В.Давія, на сьогодні галузь переживає стагнацію, через відсутність законодавчих норм і контрольованого ринку підприємства втрачають рентабельність.

«Продукція вітчизняних виробників твердого біопалива не сертифікована, а отже, має більш низьку ціну у разі виходу на європейський ринок», - сказав М.Коломійченко.

«Для порівняння: в Європі вартість пелет становить 186-240 євро за тонну, тоді як в Україні - 120-150 євро за тонну», - додав В.Давій.

На думку експертів, Україна могла б замістити 15-20% природного газу твердим біопаливом, що дозволило б знизити тарифи на тепло для населення на 10-15%.

«Ціна за тисячу кубометрів газу становить близько 4,8 тис. грн, а для його заміщення необхідно приблизно 2 тонни пелет, середня вартість за тонну яких становить близько однієї тисячі гривень», - зазначив В.Давій.

Довідка УНІАН. Асоціація учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ) створена у вересні 2009 року і є договірним об'єднанням, в завдання якого входить координація господарської діяльності підприємств, що представляють сектор відновлювальної енергетики, в цілях розвитку галузі та ефективної взаємодії з державними органами.