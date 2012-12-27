«Нафтогаз» отримав ліцензію на поставку 16,5 млрд кубометрів газу на рік

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), видала Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» ліцензію на річні поставки газу обсягом до 16,5 млрд куб. м за нерегульованим тарифом.

Про це повідомляє прес-служба комісії з посиланням на рішення НКРЕ, прийняте на засіданні у четвер.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня поточного року НКРЕ збільшила річний обсяг поставок газу за нерегульованим тарифом для НАК «Нафтогаз України» на 38,7% - до 16,5 млрд кубометрів з 11,9 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці і нафтогазовому комплексі, забезпечує проведення цінової і тарифної політики у цих сферах.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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