Нафта подешевшала на тлі даних зі США

Світові ціни на нафту за підсумками торгів у четвер знизилися на тлі статистичних даних із США, повідомляє РІА Новини.

Ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до завершення торгів знизилася на 0,27 долара - до 110,80 долара за барель. Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,11 долара - до 90,87 долара за барель.

Індекс довіри споживачів до економіки США в грудні знизився до 65,1 пункта з переглянутого листопадового показника в 71,5 пункта. Аналітики очікували зменшення індексу лише до 70 пунктів з непереглянутих 73,7 пункта місяцем раніше.

Крім того, серед учасників ринку досі зберігаються побоювання щодо результату переговорів Президента США Барака Обами з представниками республіканської партії з бюджетних проблем, що також впливає на динаміку нафтових цін.