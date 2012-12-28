Кабмін продовжив заборону на експорт нафти в 2013 році

Кабінет Міністрів продовжив дію нульової квоти на експорт нафти українського походження на 2013 рік.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1201 від 19 грудня 2012 року.

Згідно з документом, квоту на експорт природного газу українського походження досі не визначено, передбачається встановити її відповідно до прогнозного річного балансу надходження і розподілу природного газу, затвердженого Кабінетом міністрів.

У постанові також зазначається, що в разі підвищення квоти на експорт нафти відповідні ліцензії видаватимуться з урахуванням рішення спеціальної комісії, створеної Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою встановив квоту на експорт сирої нафти українського походження в 2012 році на рівні 0 тонн. Квоту на експорт природного газу українського походження не було визначено.

У 2010 і 2011 роках природний газ і нафта українського походження входили до переліку товарів, що підлягають ліцензуванню, але обсяг квот з їхнього експорту не затверджувався.

За даними Державної служби статистики України, у січні-листопаді Україна не здійснювала експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом.

Верховна Рада 17 червня 2011 року дозволила експорт українського природного газу. Закон «Про основи функціонування ринку природного газу» було доповнено положенням, яке дозволяє НАК «Нафтогаз України» і його дочірнім підприємствам експортувати природний газ, що видобувається в країні, в обсязі, що затверджується профільним міністерством.

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