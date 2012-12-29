«Центренерго» спрямує майже 132 млн грн на реконструкцію Зміївської ТЕС

Енергогенеруюча компанія «Центренерго» спрямує 131,97 млн грн на реконструкцію енергетичного обладнання Зміївської ТЕС.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, реконструкцію обладнання проводитимуть приватні компанії «Спеценергомонтаж» (м. Донецьк) та «Східенергоремонт» (м. Харків).

Кінцевий термін підписання договору - 25 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, енергетична компанія «Центренерго» візьме в «Ощадбанку» кредит на суму 414 млн грн.

У жовтні поточного року компанія «Центренерго» взяла кредит в «Ощадбанку» на суму 489 млн грн для реконструкції енергоблоку №2 Трипільської ТЕС.

«Центренерго» спрямувала 216 млн грн на заміну котельного обладнання на другому енергоблоці Трипільської ТЕС.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа -Банку ».

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