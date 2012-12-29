«Енергоатом» зробить повторну спробу залучити кредит на 400 млн грн

Державна компанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір повторно залучити кредит у розмірі 400 млн грн, після того як у першій декаді грудня компанії не вдалося залучити кредит на аналогічну суму.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія планує залучити кредит у формі мультивалютної відновлювальної кредитної лінії строком на один рік.

Прийом заявок на надання компанії кредитних коштів триватиме до 11 години 30 січня 2013 року.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів планується на 15 годину 30 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, за період із жовтня по грудень «Енергоатом» залучив кредитні кошти в розмірі близько 800 млн грн в «Альфа-Банку» і «Укрексімбанку», 35 млн доларів у Amsterdam Trade Bank, а також 600 млн євро у Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 26 грудня дозволив оператору всіх діючих атомних станцій України компанії «Енергоатом» до кінця 2012 року випустити процентні облігації на 1,7 млрд грн.

Компанія випустить іменні процентні облігації на десятирічний термін за ставкою щонайбільше 18% річних.

Залучені кошти спрямують на фінансування поточної діяльності і поповнення обігових коштів «Енергоатому».

Станом на 1 жовтня 2012 року дебіторська заборгованість держпідприємства «Енергоринок» перед «Енергоатомом» за електроенергію, відпущену оптовому ринку електроенергії, становить 5,9 млрд грн. Водночас критична кредиторська заборгованість «Енергоатому» за рішеннями суду та виконавчими приписами на 1 жовтня 2012 становить 573 млн грн.

За словами директора Центру взаємодії з органами державної влади та оптовим ринком електроенергії НАЕК «Енергоатом» Костянтина Запайщикова, у разі непродовження дії закону № 2711 з січня 2013 року кредитори компанії автоматично почнуть процес її банкрутства, вимагаючи повернення старих боргів.

НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва 45% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.