«Центренерго» візьме в «Ощадбанку» кредит на 414 млн грн

Енергетична компанія «Центренерго» планує взяти у державного «Ощадбанку» кредит на суму 414 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити дві кредитні лінії з лімітами 364 млн грн і 50 млн грн.

Кредитні кошти будуть залучені строком на один рік. Кінцевий термін підписання договору - 25 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні поточного року компанія «Центренерго» взяла кредит у «Ощадбанку» на суму 489 млн грн для реконструкції енергоблоку №2 Трипільської ТЕС.

Державна енергокомпанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа -Банку».

У середині червня 2012 року Фонд державного майна України заявив про намір оголосити в серпні ц.р. приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 53,289% держпакета акцій «Центренерго».

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.