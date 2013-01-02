На Рівненській АЕС відключено від мережі перший енергоблок

На Рівненській атомній електростанції 1 січня відключено перший енергоблок від енергомережі у зв'язку зі скороченням споживання потужності ОЕС України і переведено в стан «гарячої зупинки».

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Також повідомляється, що на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС проводиться плановий капітальний ремонт, зокрема, ремонту підлягає третя системи безпеки.

Диспетчерські графіки генерації електроенергії для Запорізької АЕС становлять 4 695 МВт, Рівненської АЕС - 2 230 МВт, Південно-Української АЕС - 2 870 МВт, Хмельницької АЕС - 1 005 МВт.

1 січня 2013 року станції виробили 260,38 млн кВт/год електроенергії.

Довідка УНІАН. Рівненська АЕС – перша в Україні атомна електростанція з водо-водяним ядерним реактором, який на цей час є єдиним типом реакторів на Україні, і єдина – з енергоблоками на базі перших реакторів цієї серії ВВЕР-440 (В-213). На АЕС в експлуатації перебуває 4 енергоблоки загальною потужністю 2880 МВт.

РАЕС розташована у Волинському Поліссі, біля річки Стир за 4 км від міста Кузнецовськ.

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