Україна відмовилася від послуг американської компанії з поліпшення іміджу LNG-терміналу

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами відмовилося від консультаційних послуг компанії APCO Worldwide Inc. (США) щодо поліпшення іміджу та інформування потенційних інвесторів про умови реалізації проекту будівництва LNG-терміналу в Україні.

Про це повідомляється на веб-порталі "Державні закупівлі".

Як йдеться у повідомленні, підставою для відмови від співпраці з APCO Worldwide є відсутність подальшої потреби в послугах компанії.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «Національний проект «LNG-термінал» створений для координації роботи з будівництва терміналу з прийняття скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу («LNG-термінал») завершено компанією Socoin 30 січня 2012 і затверджено Кабінетом Міністрів на засіданні 8 серпня. Згідно ТЕО, проект може бути реалізований на протязі 49 місяців. Перші обсяги газу Україна планує отримати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25% +1 акція.

26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал», яка викликала скандал.