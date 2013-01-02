«Укртрансгаз» залучив у трьох банків кредитні лінії на 400 млн грн

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, залучила кредитні лінії граничним лімітом 400 млн грн у «Південкомбанку» (Донецьк), «Терра Банку» (Київ) і «Дельта Банку» (Київ).

Згідно з повідомленням компанії на веб-порталі «Державні закупівлі», відповідні угоди з банками були підписані в період з 21 по 26 грудня 2012 року.

«Укртрансгаз» залучає у «Південкомбанк» кредитну лінію лімітом до 120 млн грн, у «Терра Банку» - до 80 млн грн і у «Дельта Банку» - до 200 млн грн.

Кошти залучаються строком на 1 рік. Сумарна вартість обслуговування ліній становитиме близько 109,7 млн ​​грн (без ПДВ), зокрема лінії на 200 млн грн - 59 835616 грн, на 120 млн грн - 29 917808 грн, на 80 млн грн - 19 945205 грн.

Раніше компанія «Укртрансгаз» також оголошувала тендер на залучення двох кредитів на загальну суму 100 млн доларів і одного кредиту на 200 млн грн.

Кінцевим терміном подання пропозицій було зазначено 18 січня 2013.

Один доларовий кредит на суму 50 млн компанія планувала залучити на 3 роки, а другий доларовий кредит на 50 млн - на рік.

Кредит на 200 млн грн планувалося залучити строком на 1 рік з моменту підписання договору.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

КБ «Дельта» зареєстрований 9 лютого 2006 року. Основними акціонерами банку є Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

Чистий прибуток «Дельта Банку» (Київ) у січні-вересні 2012 року скоротилася проти показника аналогічного періоду 2011 року в 8,4 рази - до 61 699000 грн.

ПАТ «Терра Банк» (Київ) створено в 1996 році. На 1 квітня 2012 акціями банку володіло ПАТ «Українська стратегічна група», пряма участь - 99,6383%.

ПАТ «КБ «Південкомбанк» зареєстровано в жовтні 1991 року. На 1 січня 2012 акціями банку володіли ЗАТ «Метал Юніон», пряма участь - 45,1204%, опосередкована - 9,3616% і Руслан Ціплаков, пряма участь - 45,4112%, опосередкована - 54,4820%.