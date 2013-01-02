«Чорноморнафтогаз» у 2012 році збільшив видобуток газу 11%

Великий український добувач газу - «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) у 2012 році добув на шельфі Чорного і Азовського морів 1,174 млрд куб. м природного газу, що на 11,2%, або 118 млн куб. м, більше ніж у 2011 році. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, річний план на 2012 рік було перевиконано на 3 млн куб. м.

«Компанія продовжує в термін реалізовувати свою виробничу програму, яка передбачає триразове збільшення видобутку газу до 2016 року і вихід у 2015 році на три мільярди кубометрів щорічного видобутку», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Сьогодні на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частини Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище.