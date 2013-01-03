На шахті у Донецькій області стався викид метану: невідома доля трьох гірників

Доля трьох гірників невідома після спонтанного викиду метану на шахті «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» у місті Кіровське Донецької області вранці 3 січня, повідомляє прес-служба підприємства.

О 5:20 на «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» стався спонтанний викид метану без загоряння у районі конвеєрного штреку 2-ї західної лави пласта l4-го блоку 5 (прохідницька ділянка № 6), передає «Остров».

На аварійній ділянці у момент події працювали чотири особи. Один з них за допомогою саморятувальника зміг самостійно вийти із зони аварії. Доля три з'ясовується.

У момент події під землею перебували 300 осіб. Введено в дію план ліквідації аварії. Гірників з довколишніх виробок виведено у безпечну зону.

На місці події працюють чотири взводи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби. Ведуться пошуково-рятувальні роботи. Діє штаб з ліквідації аварії.

На даний час шахта функціонує у звичайному режимі.