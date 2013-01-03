Ринок нафтопродуктів України не очікує глобальних потрясінь у 2013 році - експерт

Ринок нафтопродуктів України не очікує глобальних потрясінь в 2013 році на тлі очікуваної відносної стабільності цін на світовому ринку.

Про це агентству УНІАН повідомив президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодейчук.

«Особливих змін у 2013 році на ринку нафтопродуктів України не очікується, тому що поки не закладено жодних змін», - сказав О.Тодейчук

Також він зазначив, що коливання цін на паливо в Україні буде з певною специфікою відображати картину на світовому ринку.

«Внутрішнього впливу на ціни не бачу, так як видобуток нафти в Україні падає, транспорт нафти становить 20 відсотків від завантаження нафтопроводів. Ціни будуть стабільними», - додав експерт.

Водночас експерт відзначив існування фактора зниження купівельної спроможності власників автотранспорту, що також буде стримувати продавців нафтопродуктів від якихось різких рухів на ринку.

Як раніше повідомляв УНІАН, споживання бензину в Україні в січні-листопаді 2012 року знизилося в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1,8% - до 3,876 млн тонн.

Споживання бензину в листопаді 2012 року порівняно з попереднім місяцем зменшилося на 7,8% - до 344,9 тис. тонн, а дизельного палива - зменшилось на 10,1%, до 559,4 тис. тонн.

Антимонопольний комітет України вимагає від представників лідерів вітчизняного ринку нафтопродуктів до 10 січня 2013 встановити економічно обгрунтовані ціни на паливо, вважаючи їх завищеними.

За даними Держстату, в Україні реалізація світлих нафтопродуктів, скрапленого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7664 одиниці, у листопаді 2012 року в грошовому вираженні зменшилася на 6,7% - до 6,523 млрд грн проти 6,99 млрд грн в жовтні 2012 року.

У листопаді через мережу АЗС було продано 267,4 тис. тонн бензину, що на 8% менше, ніж у жовтні; 175,4 тис. тонн дизельного палива, що на 5% менше, ніж у попередньому місяці; 32,7 тис. тонн скрапленого газу (на 5,7% менше); 12,9 тис. тонн стисненого газу (на 5,2% менше).

Україна в січні-листопаді поточного року скоротила виробництво бензину в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 40,9% - до 1,52 млн тонн, а дизельного палива - на 46,7% - до 1,279 млн тонн.

В Україні перебуває шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

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