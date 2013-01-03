Прогноз імпорту російського газу в 2013 році оприлюднять наступного тижня

Обсяг імпорту російського газу і споживання Україною цього виду палива у 2013 році може бути оприлюднений вже наступного тижня, повідомив УНІАН міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

"По балансу наступного тижня детально доповім", - сказав міністр.

За його словами, ціна газу також залишається питанням обговорення з російським газовим монополістом - компанією «Газпром». Відповідаючи на запитання про те, якою буде вартість палива для України у найближчі місяці, міністр відповів: "Працюватимемо".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Леонід Кожара перед сьогоднішнім засіданням Кабінету міністрів повідомив журналістів, що 13-14 січня під час візиту до Києва міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова буде продовжено обговорення питань співпраці України з Митним союзом.

Раніше представники російського уряду заявляли, що Росія може піти на зниження ціни на газ для України лише після її приєднання до Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 11 місяців 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 27,1% - до 30,367 млрд куб. м. Раніше віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко заявляв, що Україна поточного року скоротить імпорт російського газу до 26 млрд куб. м, і оплата проводитиметься тільки за даний об'єм.

Нагадаємо, контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яке розповсюджується на 80% об'єму закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного об'єму на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна мала б сплатити не менш як 41,6 млрд куб. м газу. Чинний довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції у разі закупівлі газу нижче за мінімальний об'єм.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» очікує на збільшення поставок газу від німецької компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, яку закладено до Державного бюджету на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.