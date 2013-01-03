«Енергоринок» залучить в «Ощадбанку» кредит на 800 млн грн

Державне підприємство «Енергоринок», оператор оптового ринку електроенергії України, залучить в державного «Ощадбанку» кредит у розмірі 800 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредитні кошти планується залучити строком на 1 рік.

Кінцевий термін укладення договору - 28 січня 2013 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

21 листопада 2012 Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».

Законопроект містить пропозиції щодо створення дієвого і конкурентного ринку шляхом врегулювання питань функціонування ринку електричної енергії України на принципах: вільного вибору енергопостачальника споживачем; рівності прав на продаж і купівлю електричної енергії; рівній можливості доступу до магістральних та міждержавних і/або місцевих (локальних) електричних мереж ; рівних можливостей доступу до ринку електричної енергії; функціонування конкурентних ринків електричної енергії: ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу вперед», балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, роздрібного ринку електричної енергії; забезпечення безперебійності електропостачання споживачам шляхом врегулювання діяльності гарантованих постачальників електроенергії; гарантування повноти і своєчасності фінансування розрахунків за електроенергію з гарантованими енергопостачальниками; врегулювання принципів розрахунків між учасниками ринку електричної енергії, впровадження рахунків із спеціальним режимом використання та механізму розподілу коштів за принципом алгоритму.