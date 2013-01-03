На шахті «Комсомолець Донбасу» виявлено тіло загиблого гірника, доля 2 - невідома

У Донецькій області на шахті «Комсомолець Донбасу» (ДТЕК, м. Кіровське), де сьогодні, 3 січня, стався спонтанний викид метану, виявлено тіло загиблого прохідника, 1981 року народження, доля двох гірників - 42-річного машиніста і 32-річного помічника начальника дільниці - залишається невідомою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, факт аварії занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей). Слідство проводять органи міліції. Кіровськая міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керівництво розслідуванням.

У прокуратурі нагадали, що було встановлене, що вранці 3 січня під час підготовчих робіт конвеєрного штреку лави виникло газодинамічне явище з відвалом породи без подальшого горіння. Викидом були захоплені троє гірників. Ведуться пошуково-рятувальні роботи.