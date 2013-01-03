Видобуток вугілля в Україні за підсумками 2012 року збільшився на 5%

15:10, 03 січня 2013
Енергетика
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Вуглевидобувні підприємства України за підсумками 2012 року збільшили видобуток вугілля порівняно з 2011 роком на 4,75% - до 85,745 млн тонн з 81,859 млн тонн.

Про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості з посиланням на дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

У грудні видобуток вугілля порівняно з попереднім місяцем зменшився до 7,006 млн тонн з 7,042 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в 2011 році збільшили видобуток вугілля порівняно з 2010 роком на 8,9% - до 81,859 млн тонн.

У 2012 році українська влада ставила за мету домогтися збільшення видобутку вугілля до 85 млн тонн.

За останні два роки Україна декларує плани про перехід на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

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