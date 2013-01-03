Гендиректор ДТЕК зупинив роботу вибоїв шахти «Комсомолець Донбасу» для дегазації
Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко розпорядився призупинити роботу вибоїв шахти «Комсомолець Донбасу», де сьогодні стався спонтанний викид метану, для перевірки дегазаційних заходів і ступеня небезпеки пластів за раптовими викидами вугілля і газу.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ДТЕК.
У повідомленні наголошується, що на місці події працюють вже 5 взводів Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та 29 працівників шахти для забезпечення вивантаження гірської породи із завалу на поверхню і запуску додаткового локального вентилятора. Діє штаб з ліквідації аварії.
У прес-центрі також поінформували, що сім'ї загиблого прохідника 1982 р.н., знайденого рятувальниками, буде надана вся необхідна допомога, з ними зараз перебувають представники керівництва шахти, трудового колективу.
Четвертого гірника, якому вдалося вибратися із зони аварії самостійно, госпіталізовано з діагнозом «отруєння рудничним газом» і з підозрою на струс мозку. Його життю ніщо не загрожує. Пошуки ще двох шахтарів тривають.
Як повідомляв УНІАН, на шахті «Комсомолець Донбасу» (ДТЕК, м. Кіровське) сьогодні вранці 3 січня 2013 року під час підготовчих робіт конвеєрного штреку лави виникло газодинамічне явище з відвалом породи без подальшого горіння.
У момент події під землею працювало 300 осіб, з них на аварійній ділянці - 4 особи. Один гірник вибрався самостійно, тіло одного шахтаря знайшли рятувальники.