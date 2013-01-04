Росія і Білорусь домовилися про поставки газу

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про ратифікацію угоди з поставки газу до Білорусі і ціни на нього, а також угоду відносно діяльності "Білтрансгазу", передає РІА "Новости".

Документ, зокрема, визначає для Білорусі формулу ціни на газ, що поставляється для задоволення її внутрішніх потреб, на 2013 і наступні роки з прив'язкою до ціни газу для споживачів Ямало-Ненецького автономного округу. Угодою також визначається порядок розрахунку тарифів на послуги з транспортування газу по газопроводах ВАТ "Білтрансгаз" і для внутрішнього споживання, і за межі Білорусі.

Путін також ратифікував міжурядову угоду з Білоруссю про умови купівлі-продажу акцій і подальшої діяльності "Білтрансгазу". Угода передбачає укладення договору між ВАТ "Газпром" і Державним комітетом з майна Білорусі про придбання російським холдингом 50% пакета акцій "Білтрансгазу" за 2,5 мільярда доларів. Ця угода була закрита в минулому році, і "Газпром" тепер володіє 100% акцій білоруського газотранспортного підприємства.

В угоді закріплюються умови та напрямки подальшої діяльності "Білтрансгазу", зокрема: модернізація, реконструкція і розвиток газотранспортної системи, що перебуває у власності компанії, здійснення "Білтрансгазом" функції виключного імпортера російського газу, що поставляється до Білорусі, транспортування газу через територію республіки за її межі та здійснення функції оператора ділянки газопроводу Ямал - Європа на території Білорусі.

Акціонери "Газпрому" на річних зборах у червні схвалили договір купівлі "Білтрансгазом" в 2013 році 23 мільярдів кубометрів газу на 4,1 мільярда доларів. Раніше був схвалений договір, згідно з яким загалом у 2012-2014 роках "Білтрансгаз" може купити у "Газпрому" 69 мільярдів кубометрів газу на 17,25 мільярда доларів.

Договори також передбачають, що "Білтрансгаз" в 2013 році надає послуги з транзиту газу через Білорусь обсягом щонайбільше 60 мільярдів кубометрів, що на 34,8% вище передбачуваного обсягу на 2012 рік. По магістральних трубопроводах, що проходять по території Білорусі, здійснюються транзитні поставки російського природного газу до Калінінградської області, Литви, України та до Польщі.