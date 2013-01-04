Компанії НАК «ЕКУ» збільшили виробництво електроенергії на 12%

Енергогенеруючі компанії та електростанції НАК «Енергетична компанія України» за підсумками 2012 року наростили виробництво електроенергії порівняно з 2011 роком на 12,2% - до 66,9 млрд кВт/год з 54,8 млрд кВт/год, повідомляє прес-служба НАК «ЕКУ».

Згідно з повідомленням, зокрема, теплові електростанції енергогенеруючих компаній в 2012 році виробили 61,5 млрд кВт/год електроенергії, що на 6,7 млрд кВт/год (на 12,2%) більше, ніж за 2011 рік.

Гідроелектростанції з початку року виробили 0,21 млрд кВт/год електроенергії, що на 4,5% менше минулорічного показника.

Теплоелектроцентралі за 2012 виробили 5,2 млрд кВт/год електроенергії, що на 7,1% менше, ніж за 2011 рік.

Теплоенергетичними потужностями НАК «Енергетична компанія України» за підсумками 2012 року відпущено 16,7 млн Гкал теплоенергії, що на 0,3 млн Гкал (1,6%) більше за відпуск теплоенергії за 2011 рік.

Довідка УНІАН. НАК «Енергетична компанія України» є акціонером 20 ВАТ паливно-енергетичного комплексу, що виробляють та постачають електроенергію, що становить 38,1% від загального виробітку електроенергії Об'єднаної енергосистеми України.

До статутного капіталу компанії передані державні пакети акцій 4 енергогенеруючих, 14 енергопостачальних та 2 гідроенергогенеруючих компаній.

Основу теплової енергетики становлять 4 акціонерні енергогенеруючі компанії («Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго», «Центренерго»), які об'єднують 11 електростанцій з блочними агрегатами одиничною потужністю від 150 до 800 МВт. Загальна потужність блочних ТЕС - 23 115 МВт, що становить 43,4% від встановленої потужності електростанцій України.