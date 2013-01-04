«Енергоатом» залучив в «Укрексімбанку» кредит на 50 млн грн

Державна компанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, залучила у «Державного експортно-імпортного банку України» («Укрексімбанк», Київ) кредит у розмірі 50 млн грн

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит залучається на 1 рік.

Договір про надання кредиту був підписаний 28 грудня 2012 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, за період з жовтня по грудень «Енергоатом» залучив кредитні кошти у розмірі близько 800 млн грн в «Альфа-Банку» і «Укрексімбанку», 35 млн доларів у Amsterdam Trade Bank, а також 600 млн євро у Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 26 грудня дозволив оператору всіх діючих атомних станцій України компанії «Енергоатом» до кінця 2012 року випустити процентні облігації на 1,7 млрд грн.

Компанія випустить іменні процентні облігації на десятирічний термін за ставкою не вище 18% річних.

Залучені кошти спрямують на фінансування поточної діяльності і поповнення обігових коштів «Енергоатому».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.