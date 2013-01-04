Президент: альтернативи будівництву LNG-терміналу в нашої країни немає

Президент України Віктор Янукович вважає, що треба розслідувати і зробити конкретні висновки щодо випадку із сумнівним підписанням документа з будівництва LNG-терміналу.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті "Комсомольська правда в Україні".

Водночас В.Янукович наголосив: "Альтернативи будівництву LNG-терміналу в нашої країни немає. Цей проект покликаний забезпечити реальну енергетичну незалежність України. Це відповідальне і складне завдання, яке стоїть сьогодні перед урядом ".

До того ж він додав: "Ми розуміємо, що на цьому шляху нас очікують перешкоди. Але ніякі технічні непогодження не зупинять нас. Проект LNG-терміналу повинен бути реалізований. Випадок із сумнівним підписанням документа повинен бути розслідуваний і зроблені конкретні висновки ".

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Пізніше виявилося, що Джорді Бонвіт, який підписав документ від іспанської сторони, не мав на це повноважень.

За тиждень до підписання угоди голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів заявляв про наявність інформації про підготовку «інформаційної атаки» з метою дискредитації проекту «LNG-термінал».

Для вивчення обставин підписання угоди була створена міжвідомча комісія, яку очолив на той час в.о. першого віце-прем'єр Валерій Хорошковський.

Результати розслідування комісії поки невідомі, а В.Хорошковський подав у відставку через незгоду з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.

21 грудня 2012 на закритому засіданні Кабінет Міністрів постановою № 1178 скасував надання 2,305 млрд грн державних гарантій на 2012 рік для реалізації проекту «LNG-термінал».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Україна відмовилася від послуг американської компанії з поліпшення іміджу LNG-терміналу

Проект «LNG-термінал» вимагає «перезавантаження» - Ставицький

Янукович незадоволений реалізацією ідеї національних проектів

Видача держгарантій для «LNG-терміналу» передбачена в держбюджеті-2013