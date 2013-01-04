На шахті «Комсомолець Донбасу» тривають пошуки двох гірників

У Донецькій області на шахті «Комсомолець Донбасу» (ДТЕК, м. Кіровське) тривають пошуки двох гірників, які потрапили вчора, 3 січня, під завал.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДТЕК, під час пошуково-рятувальної операції на шахті залишилося зачистити 23 метри завалу завдовжки майже 56 м.

Відвантаження гірської маси вдалося розпочати сьогодні, 4 січня, близько 01:00 після виконання робіт щодо зниження концентрації метану до допустимих норм.

За даними на 12:00, доля двох гірників залишається невідомою, на аварійній ділянці працюють підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби і співробітники шахти.

Сьогодні планується провести засідання Державної комісії зі спеціального розслідування причин виникнення аварії. У її роботі візьмуть участь представники державних органів, ДТЕК, незалежні експерти від науково-дослідних інститутів. Розглядається можливість залучення до з'ясування обставин того, що трапилося, родичів шахтарів, які опинилися під завалом. Для компанії принципово важливо встановити дійсні причини події.

Як повідомляв УНІАН, на шахті «Комсомолець Донбасу» (ДТЕК, м. Кіровське) вранці 3 січня під час підготовчих робіт конвеєрного штреку лави, виникло газодинамічне явище з відвалом породи без подальшого горіння.

На момент події під землею працювало 300 осіб, з них на аварійній ділянці - 4 людини. Один гірник вибрався самостійно, тіло іншого шахтаря було знайдене рятувальниками.

На шахті «Комсомолець Донбасу» припинена робота вибоїв для перевірки дегазаційних заходів і ступеня небезпеки пластів щодо несподіваних викидів вугілля і газу.

Факт аварії занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей) КК України. Слідство проводять органи міліції. Кіровська міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керівництво розслідуванням.