«Київгаз» закупить у приватної компанії газ для промспоживачів на 1,2 млрд грн

Компанія «Київгаз» закупить у маловідомої приватної компанії «Екогазконтракт» (м. Київ) 285 млн куб. м природного газу на суму 1,2 млрд грн для перепродажу промисловим споживачам.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, постачання природного газу за даним контрактом будуть здійснюватися до кінця 2013 року.

Кінцевий термін укладення контракту - 23 січня 2013 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київгаз» (Київ) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Києві.

28,46% акцій ПАТ «Київгаз» належать територіальній громаді міста. Крім того, місто контролює ще 60% акцій «Київгазу». Цей пакет у 2006 році був переданий «Київенергохолдингу», у статутному фонді якого місту належить 61%.