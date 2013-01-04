«Енергоатом» хоче залучити в «Укрексімбанку» ще 80 млн дол.

Компанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити у «Державного експортно-імпортного банку України» («Укрексімбанк», м. Київ) кредит у розмірі 80 млн доларів.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит залучається на 1 рік.

Кінцевий термін підписання договору - 26 січня 2013 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, за період з жовтня по грудень «Енергоатом» залучив кредитні кошти в розмірі близько 800 млн грн в «Альфа-Банку» і «Укрексімбанку», 35 млн доларів у Amsterdam Trade Bank, а також 600 млн євро у Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 26 грудня дозволив оператору всіх діючих атомних станцій України компанії «Енергоатом» до кінця 2012 року випустити процентні облігації на 1,7 млрд грн.

Компанія випустить іменні процентні облігації на десятирічний термін за ставкою не вище 18% річних.

Залучені кошти будуть направлені на фінансування поточної діяльності і поповнення обігових коштів «Енергоатому».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом.

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