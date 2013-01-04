Змінено порядок формування тарифів на теплову енергію та водопостачання

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Як повідомляє Урядовий портал, відповідну постанову № 1206 ухвалено 26 грудня 2012 року.

Згідно з повідомленням, мета цього урядового документа – приведення постанови Кабміну № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» у відповідність до законодавства.

В уряді зазначають, що прийняття цієї постанови забезпечить приведення до вимог законодавства положень чинних Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Це сприятиме реалізації інвестиційних програм у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, запланованих ліцензіатом капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на ці послуги.