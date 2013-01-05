Іран відкрив своє перше газове сховище

Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад офіційно відкрив перше в країні сховище для природного газу.

Проектна потужність сховища досягає 3,3 мільярда кубічних метрів, передає РІА "Новости" з посиланням на АР.

Сховище побудоване недалеко від міста Кум в центральній частині Ірану. В даний час його місткість становить 1,5 мільярда кубів, а на проектну потужність він вийде після завершення другої фази будівництва, наголошується в повідомленні. Також повідомляється, що сховище вже містить близько 7,4 мільйона кубічних метрів газу.