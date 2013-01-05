На шахті «Комсомолець Донбасу» триває пошук двох гірників

На шахті «Комсомолець Донбасу», де 3 січня стався викид метану, триває операція з пошуку двох гірників.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зі зв'язків із громадськістю ДПЕК, залишилося зачистити 14 м завалу загальною протяжністю до 56 м.

Станом на 14.00 рятувальники продовжують пошуки двох гірників – машиніста, 1970 р.н., і начальника прохідницької дільниці № 6, 1980 р.н.

Аварійно-рятувальні роботи проводяться силами трьох відділень Воєнізованої гірничорятувальної служби і 20 співробітниками шахти.

Робота рятувальників ускладнена деформацією арочних скріплень в результаті викиду, а також необхідністю додаткового дегазування аварійної дільниці. В таких умовах повне розчищення завалу планується виконати до 8 січня. За даними штабу ліквідації аварії, умови для безпечних робіт на аварійній дільниці забезпечені.

З родичами постраждалих і загиблого гірника працюють психологи. Сім'ям постраждалих забезпечується допомога і оперативне інформування про хід рятувальних робіт.

Комісія зі спецрозслідування поки що не дає висновків про причини виникнення аварії до завершення вивчення всіх обставин події.

Як повідомлялося, 3 січня о 5.08 на підприємстві «ДПЕК «Шахта «Комсомолець Донбасу» (м. Кіровське, Донецька область) на горизонті 810 м стався спонтанний викид метану без займання. На аварійній дільниці працювали четверо гірників. Один із них за допомогою саморятувальника самостійно вийшов із зони аварії. В результаті пошуково-рятувальних робіт 3 січня було знайдено тіло одного загиблого гірника. Доля двох шахтарів невідома.