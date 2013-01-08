"Нафтогаз" заплатив за імпортований у грудні газ на суму 618 млн дол.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розплатилася з російським монополістом «Газпромом» за одержаний у грудні газ, сплативши близько 618 млн дол. Про це УНІАН повідомила представник прес-служби «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, ціна природного газу для компанії в 4-му кварталі становила близько 430 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що обсяг імпорту російського газу і споживання Україною цього виду палива в 2013 році може бути озвучений вже цього тижня. За його словами, ціна газу також залишається питанням обговорення з російським газовим монополістом компанією «Газпром».

Водночас міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляв, що 13-14 січня під час візиту до Києва міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова буде продовжено обговорення питань співпраці України з Митним союзом. Раніше представники російського уряду заявляли, що Росія може піти на зниження ціни на газ для України лише після її приєднання до Митного союзу.

Нагадаємо, що Україна за 11 місяців 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 27,1% - до 30,367 млрд куб. м. Раніше віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко заявляв, що Україна в поточному році скоротить імпорт російського газу до 26 млрд куб. м, і оплата проводитиметься лише за даний обсяг.

Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна мала б сплатити щонайменше 41,6 млрд куб. м газу. Чинний довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» чекає збільшення поставок газу від німецької компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок. Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м. Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

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