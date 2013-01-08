Гранична ціна газу для держустанов залишиться без змін - 3509 грн за тис. куб.м

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), залишила без змін граничний рівень ціни на природний газ для установ і організацій, що фінансуються з державного бюджету.

Про це йдеться у постанові НКРЕ № 1848 від 28 грудня 2012 року.

Згідно з документом, граничний рівень ціни на природний газ для цих організацій з 1 січня 2013 року встановлюється на рівні 3 509 грн за тис. куб. м.

«Встановити граничний рівень ціни на природний газ для установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом на рівні 3509,00 грн за 1000 куб. м», - сказано в постанові.

Як повідомляв УНІАН, середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Президент України Віктор Янукович указом від 12 березня 2012 року доручив Кабінету Міністрів і Національній комісії регулювання енергетики (НКРЕ) до 2013 року видати нормативно-правовий акт про поетапний перехід до єдиних цін на природний газ для всіх категорій споживачів.

Водночас Президент доручив НКРЕ впродовж 2012 року удосконалити формування цін на газ для населення шляхом зменшення існуючої диференціації.

Наразі тарифи на газ для населення (диференційовані залежно від обсягів споживання і наявності лічильника) значно нижчі за тарифи для промислових споживачів. Ця ситуація є найважливішою причиною відмови Міжнародного валютного фонду продовжувати програму кредитування України.

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