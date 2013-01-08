"Куб-газ" достроково повернув ЄБРР 10 млн дол. кредиту

Варшава. Компанія "Куб-газ", яка займається видобутком газу в Луганській області, повернула Європейському банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) 10 млн дол. з виділених у 2011 році 23 млн дол. на розвиток видобутку в Україні.

Про це повідомив у вівторок мажоритарний акціонер компанії польська фірма Kulczyk Oil Ventures (KOV) в системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі.

Компанія відзначила, що передчасне погашення частини боргу стало можливим завдяки результатам діяльності в Україні, що дозволяє отримати достатню кількість грошових коштів від її операційної діяльності.

KOV повідомив, що до 15 січня поверне ЄБРР ще 935,9 тис. дол., що скоротить його заборгованість за цим кредитом до 10,295 млн дол.

Компанія також відзначила, що підписаний в травні 2011 року кредитний договір з ЄБРР передбачав виділення їй 40 млн дол., проте фірма вирішила відмовитися від отримання другого траншу в розмірі 17 млн ​​дол.

Як повідомляв УНІАН, "Куб-Газ" має намір у поточному році інвестувати в розвиток видобутку в Україні майже 55 млн дол., 70% з яких вкладе KOV.

Довідка УНІАН. Створена в 2008 році і публічна з травня 2010 року компанія Kulczyk Oil Ventures належить найбагатшому громадянинові Польщі Яну Кульчику, статок якого Forbes у минулому році оцінив у близько 2,8 млрд дол.

KOV, яка, крім України, реалізує проекти у Брунеї та Сирії, але де ще не веде видобутку, на кінець вересня 2012 року оцінює вартість своїх активів в Україні у 125,9 млн дол. порівняно з вартістю всіх активів у 172,4 млн дол.

KOV хоче до 2016 року подвоїти видобуток газу в Україні - до близько 1,4 млн кубометрів на добу.