У минулому році "Нафтогаз" перерахував "Газпрому" понад 10,6 млрд дол., закупивши понад 25 млрд куб. м газу

У 2012 році Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала «Газпрому» за імпортований природний газ в цілому трохи більше 10 млрд 686 млн доларів, закупивши у "Газпрому" понад 25,2 млрд куб.м природного газу.

Такий висновок можна зробити, виходячи з поквартальних сум, перерахованих "Нафтогазом" "Газпрому" за імпортований природний газ, і поквартальної вартості російського газу.

За даними прес-релізів НАКу, в першому кварталі 2012 р. НАК перерахував "Газпрому" близько 2,793 млрд дол.;

у другому кварталі - 2,326 млрд дол.;

у третьому кварталі - 2,876 млрд дол.;

у четвертому кварталі - 2,511 млрд дол.

Поквартально ціна російського газу в 2012 році становила:

- у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м,

- у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м,

- у третьому кварталі - 426 дол. за 1 тис. куб. м.

- у четвертому кварталі - близько 430 доларів США за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, що контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік в 52 млрд куб. м, Україна повинна була б сплатити не менше 41,6 млрд куб. м газу. Чинний довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції у разі закупівлі газу нижче мінімального обсягу. При цьому, російська сторона заявляє, що не планує штрафувати за недобір. Однак, наполегливі спроби України переглянути контракт і скоротити обсяги закупівлі, так само як і знизити ціну на газ, поки залишаються безуспішними.

Помісячне перерахування грошей "Нафтогазом" у 2012 р.

(дані компанії) :

Місяць Сума (млн дол.) січень 808 лютий 1,300 березень 865 квітень 628 травень 648 червень 1,050 липень 930 серпень 890 вересень 1,056 жовтень 1,043 листопад 850 грудень 618 УСЬОГО: 10,686

УНІАН