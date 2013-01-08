У минулому році "Нафтогаз" перерахував "Газпрому" понад 10,6 млрд дол., закупивши понад 25 млрд куб. м газу
У 2012 році Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала «Газпрому» за імпортований природний газ в цілому трохи більше 10 млрд 686 млн доларів, закупивши у "Газпрому" понад 25,2 млрд куб.м природного газу.
Такий висновок можна зробити, виходячи з поквартальних сум, перерахованих "Нафтогазом" "Газпрому" за імпортований природний газ, і поквартальної вартості російського газу.
За даними прес-релізів НАКу, в першому кварталі 2012 р. НАК перерахував "Газпрому" близько 2,793 млрд дол.;
у другому кварталі - 2,326 млрд дол.;
у третьому кварталі - 2,876 млрд дол.;
у четвертому кварталі - 2,511 млрд дол.
Поквартально ціна російського газу в 2012 році становила:
- у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м,
- у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м,
- у третьому кварталі - 426 дол. за 1 тис. куб. м.
- у четвертому кварталі - близько 430 доларів США за 1 тис. куб. м.
Нагадаємо, що контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік в 52 млрд куб. м, Україна повинна була б сплатити не менше 41,6 млрд куб. м газу. Чинний довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції у разі закупівлі газу нижче мінімального обсягу. При цьому, російська сторона заявляє, що не планує штрафувати за недобір. Однак, наполегливі спроби України переглянути контракт і скоротити обсяги закупівлі, так само як і знизити ціну на газ, поки залишаються безуспішними.
Помісячне перерахування грошей "Нафтогазом" у 2012 р.
(дані компанії):
|Місяць
|Сума (млн дол.)
|січень
|808
|лютий
|1,300
|березень
|865
|квітень
|628
|травень
|648
|червень
|1,050
|липень
|930
|серпень
|890
|вересень
|1,056
|жовтень
|1,043
|листопад
|850
|грудень
|618
|УСЬОГО:
|10,686