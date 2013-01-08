НКРЕ збільшила на 1% роздрібні тарифи енергопостачальних підприємств на січень

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), ​​збільшила на 1% роздрібні тарифи на електроенергію енергопостачальних підприємств на січень 2013 року.

Про це йдеться в постанові НКРЕ №1850 від 29 грудня 2012 року.

Згідно з документом, роздрібні тарифи для споживачів першого класу напруги з 1 січня становили 75,1 коп. за 1 кВт / год, для споживачів другого класу напруги - 95,61 коп. за 1 кВт / год.

Довідка УНІАН. Роздрібні тарифи для споживачів першого класу напруги у грудні 2012 року становили 74,37 коп. за 1 кВт/год, для споживачів другого класу напруги - 94,67 коп. за 1 кВт/год.

НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці і нафтогазовому комплексі, забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

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