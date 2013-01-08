Кабмін створить делегацію для переговорів з ЄБРР і Euratom за проектом підвищення безпеки АЕС

Президент України Віктор Янукович доручив уряду створити делегацію для участі у переговорах з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським співтовариством з атомної енергії (Euratom) за проектом підвищення безпеки АЕС.

Про це йдеться у розпорядженні Президента України №1/2013-рп від 3 січня 2013 року.

Згідно з документом, Президент також уповноважив міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького на підписання гарантійних угод з ЄБРР і Euratom.

Документом також затверджено склад делегації, яку очолить директор департаменту стратегічної політики, інвестицій і ядерний-енергетичного комплексу Міненерговугілля Микита Константинов.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Кабінет Міністрів визнав за доцільне залучення «Енергоатомом» позик у розмірі 600 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії для реалізації інвестиційного проекту підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Після аварії на японській АЕС «Фукусіма-Даічі» Україна узяла на себе додаткові зобов'язання з підвищення безпеки на своїх АЕС.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на кінець жовтня 2012 року банк узяв на себе зобов'язання з надання понад 8 млрд євро (10 млрд дол.) у рамках 327 проектів.

Європейське співтовариство з атомної енергії (Euratom) — міжнародна організація членів Європейського союзу.

Європейське співтовариство з атомної енергії було створене у зв'язку з підписанням Римських угод у 1957 році.