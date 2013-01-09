У найближчі два роки виробництво нафти збільшиться, ціни на сировину впадуть - експерти США

08:50, 09 січня 2013
Енергетика
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У найближчі два роки виробництво нафти і нафтопродуктів у світі збільшиться і буде з надлишком покривати попит, що призведе до зниження цін на сировину. Такий висновок міститься в доповіді незалежного Інформаційного управління при Міненерго США, яке 8 січня поширило свій перший у новому році короткостроковий прогноз розвитку ситуації на глобальних енергетичних ринках, передає ИТАР-ТАСС.

За підрахунками американських урядових експертів, у 2013 році виробництво нафти і нафтопродуктів зросте на 1 млн барелів на день, а в 2014-му, коли прискориться вихід світової економіки зі смуги кризи, - на 1,7 мільйона. "Основний приріст буде досягнуто за рахунок країн, що не входять до ОПЕК", насамперед США і Канади, вважають автори доповіді. На їхню думку, видобуток нафти незалежними виробниками, до яких належить і Росія, збільшиться в нинішньому році на 1,4 млн барелів на день, а в наступному - на 1,3 мільйона.

Водночас члени ОПЕК зменшать виробництво сировини в 2013 році на 0,6 млн барелів на день і збережуть його в 2014-му на досягнутому рівні, щоб підтримувати прийнятні ціни на світових ринках. При цьому Лівія, Ірак, Нігерія і Ангола збільшать видобуток, а основна сила в картелі - Саудівська Аравія - буде змушена скоротити обсяги виробництва. А надто, за прогнозами американських фахівців, ОПЕК, як і раніше буде щодня добувати як мінімум 30 млн барелів, що буде цілком достатньо для задоволення світового попиту.

У результаті ціна бареля суміші Брент, яка становила в минулому році в середньому 112 доларів, зменшиться у 2013-му до 105 доларів, а в 2014-му - до 99 доларів. Зі свого боку барель західнотехаської нафти, який минулого року коштував 94 долара, подешевшає в нинішньому році до 90 доларів, а в наступному, навпаки, подорожчає, до 91 долара. Як наголошується в доповіді, такі зміни в ціні на західнотехаську нафту очікуються у зв'язку з тим, що в 2014 році в США заплановано початок експлуатації відразу декількох трубопроводів, які дозволять скоротити витрати на доставку сировини від родовищ до переробних підприємств на березі Мексиканської затоки.

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