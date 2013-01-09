Нафта втрачає в ціні на статданих із США

На світових торгах у середу, 9 січня, ціни на нафту знижуються на даних про запаси сировини в США.

Так, ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,24 долара, або на 0,21%, - до 111,70 долара за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,19 долара, або на 0,2%, - до 92,96 долара за барель.

API повідомив про зростання запасів нафти на 2,4 мільйона барелів за минулий тиждень, тоді як запаси пального зросли на 7,9 мільйона барелів. Запаси дистилятів збільшилися на 5,9 мільйона барелів, передає Bloomberg.

Пізніше буде опублікована офіційна статистика від Міністерства енергетики США.

Стримує зниження цін опублікований міністерством напередодні прогноз по динаміці цін на нафту на 2013 рік. Середня ціна марки WTI очікується на рівні 89,54 долара за барель, що на 1,3% перевищує грудневий прогноз.