У Росії набув чинності закон про пільги для родовищ важковидобувної нафти

Зміни до закону "Про митний тариф", які передбачають застосування щодо важковидобувної нафти зниженої ставки вивізного мита - у розмірі 10% від звичайного експортного мита, - набули чинності в РФ з 1 січня. При цьому стаття про порядок формування пільг набуває чинності з 1 квітня 2013 року, повідомляє Прайм.

За розрахунками уряду, такий податковий режим для родовищ важковидобувної нафти дозволить РФ, починаючи з 2020 року, додатково видобувати 40-100 мільйонів тонн нафти на рік.

Пільгове мито буде застосовуватися для надв'язкої нафти, а також для нафти з особливими фізико-хімічними характеристиками, яку видобувають на родовищах, розташованих повністю або частково в межах республіки Саха (Якутія), Іркутської області, Красноярського краю, Ненецького автономного округу, півострова Ямал; на російській ділянці дна Каспійського моря, у межах внутрішніх морських вод і на континентальному шельфі РФ.

Відповідно до закону, уряд стверджує формулу розрахунку ставки експортного мита на нафту, а також порядок встановлення пільгових ставок (формули будуть закріплені в постанові уряду). Уповноважений федеральний орган виконавчої влади для визначення середньої ціни веде моніторинг світових цін на нафту і розраховує ставки вивізних митних зборів за формулами, встановленими урядом РФ.

Уряд РФ має до 1 березня прийняти нормативні правові акти для розрахунку ставок експортних мит на нафту і окремі категорії товарів, вироблених з неї.

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