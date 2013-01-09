Транзит газу в 2013 році очікується на торішньому рівні - Ставицький

Міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС у 2013 році на рівні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам перед засіданням Кабінету Міністрів.

"Транзит буде не нижчим за рівень 2012 року", - сказав Е.Ставицький.

За його словами, маршрути в обхід України ще не ввели в експлуатацію, і тому Міненерговугілля не очікує падіння обсягів транзиту.

Водночас Е.Ставицький зазначив, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості підведе до 25 січня остаточні підсумки за обсягом імпортованого в 2012 році газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 11 місяців 2012 року скоротила імпорт газу в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 27,1% - до 30,367 млрд куб. м. Раніше віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко заявляв, що Україна в 2012 році скоротить імпорт російського газу до 26 млрд куб. м, і оплата проводитиметься тільки за даний обсяг.

На минулому тижні міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що обсяг імпорту російського газу і споживання Україною цього виду палива в 2013 році може бути озвучено вже цього тижня. За його словами, ціна газу також залишається питанням обговорення з російським газовим монополістом компанією «Газпром».

Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна повинна була б сплатити не менше 41,6 млрд куб. м газу. Чинний довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче мінімального обсягу.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» очікує збільшення поставок газу від німецької компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася в порівнянні з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 425 дол. за 1 тис. куб. м. Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.