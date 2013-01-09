Ставицький: рішення щодо скандалу з LNG-терміналом буде суворим

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький прогнозує суворе остаточне рішення комісії з проведення службового розслідування порушень під час підписання угоди з іспанською компанією Gas Natural Fenosa про спорудження LNG-терміналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам 9 січня.

«Рішення комісії вже є, але ми чекаємо від правоохоронних органів їх рішень у справі. Яким може бути остаточне рішення? Думаю, достатньо суворим», - сказав Е.Ставицький.

При цьому, відповідаючи на запитання про те, коли може бути оприлюднене це рішення, міністр сказав: «Наступного тижня».

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Кабінет Міністрів переніс розгляд питання про результати роботи комісії з проведення службового розслідування порушень під час підписання угоди з іспанською компанією Gas Natural Fenosa про спорудження LNG-терміналу.

Наперед це питання було включено до порядку денного засідання уряду, проте вже вранці цього пункту в плані не було.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Е.Ставицький пояснив це тим, що спочатку він особисто планує доповісти прем'єр-міністру щодо ухваленого рішення комісією для розв’язання усіх питань, що виникли під час розслідування.

26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю в реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Пізніше виявилось, що Джорді Бонвєї, який підписав документ від іспанської сторони, не мав на це повноважень.

За тиждень до підписання угоди голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав Каськів заявляв про наявність інформації про підготовку «інформаційної атаки» з метою дискредитації проекту «LNG-термінал».

Для вивчення обставин підписання угоди була створена міжвідомча комісія, яку очолив тодішній в.о. першого віце-прем'єра Валерій Хорошковський.

Результати розслідування комісії поки невідомі, а В.Хорошковський подав у відставку через незгоди з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.

21 грудня 2012 року на закритому засіданні Кабінет Міністрів постановою № 1178 скасував надання 2,305 млрд грн державних гарантій на 2012 рік для реалізації проекту «LNG-термінал».

Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю газеті “Комсомольская правда в Украине” (4 січня) заявив, що випадок з сумнівним підписанням документа про будівництво LNG-терміналу має бути розслідуваний і мають бути зроблені конкретні висновки.