Кабмін виділить 621,5 млн грн на реконструкцію енергоблоку Старобешівської ТЕС

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 1073-р від 5 грудня 2012 року затвердив проект та титул "Реконструкції енергоблоку № 13 Старобешівської ТЕС (теплової електростанції), загальна вартість якої становитиме 621,5 млн грн, повідомляє "Урядовий кур'єр".

Встановлена ​​електрична потужність після реконструкції повинна становити 210 МВт. Річний випуск електроенергії, в тому числі виробленої першим пусковим комплексом (без сіркоочищення) - 940 млн кВт/год, другим пусковим комплексом (з сіркоочищенням) - 925,8 млн кВт/год.

Довідка УНІАН. Старобешівська ТЕС входить до складу енергогенеруючої компанії ВАТ «Донбасенерго». Проектна встановлена ​​потужність станції - 2300 МВт. Будівництво електростанції здійснювалося з 1958 по 1967 рр. у три черги. Наразі блоки 200 МВт перемарковані в блоки 175 МВт. Фактична встановлена ​​електрична потужність електростанції на сьогодні становить 1575 МВт (9 блоків по 175 МВт, блок ст. №4 N = 210 МВт перебуває в стані реконструкції), наявна - 1350 МВт. Таким чином, фактична електрична потужність одного блоку в середньому по електростанції становить 150 МВт. На всіх блоках Старобешівської ТЕС встановлені генератори типу ТГВ-200, максимальна електрична потужність яких становить 210 МВт. Коефіцієнт корисної дії існуючих котлів на даний час в середньому становить 82,84%.