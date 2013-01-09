ДТЕК збільшив свою частку в «ДТЕК Донецькобленерго»

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, після купівлі на вторинному ринку 2,37% акцій енергопостачальної компанії «ДТЕК Донецькобленерго» сконцентрував 70,52% акцій даного підприємства.

Про це йдеться в повідомленні «ДТЕК Донецькобленерго», оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, станом на 31 грудня 2012 DTEK Holdings Limited (Кіпр) збільшила свою частку в «ДТЕК Донецькобленерго» до 70,52%.

Довідка УНІАН. «ДТЕК Донецькобленерго» - одна з найбільших енергетичних компаній України, яка на початку 2012 року увійшла до складу холдингу ДТЕК після купівлі на приватизаційному конкурсі пакета її акцій у розмірі 40%. Енергохолдинг, що належить бізнесменові Рінату Ахметову, заплатив за цей пакет 467,6 млн грн.

«ДТЕК Донецькобленерго» обслуговує найбільш протяжні в Україні електричні мережі: більше 70 тис. км повітряних і кабельних ліній електропередачі. Споживачами «ДТЕК Донецькобленерго» є близько 40 тис. юридичних і близько 2 млн фізичних осіб.

Енергопостачальна компанія «ДТЕК Донецькобленерго» в січні-вересні 2012 року отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 111,607 млн грн

«ДТЕК» створений в 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.