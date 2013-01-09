Компанію «Укртрансгаз» реорганізовано в публічне акціонерне товариство

Компанія «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, завершила в Міністерстві юстиції процедуру перереєстрації в публічне акціонерне товариство (ПАТ «Укртрансгаз»), повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, дочірню компанію «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» було реорганізовано шляхом перетворення в ПАТ «Укртрансгаз» з метою виконання програми заходів з приєднання України до Європейської енергетичної хартії, які передбачали зокрема реформування НАК «Нафтогаз України».

«Дата державної реєстрації ПАТ «Укртрансгаз» — 27 грудня 2012 року», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

Законом внесено зміни в статтю 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт».

Змінами передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, розділення, виокремлення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», які здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання в підземних газосховищах, і НАК «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України винятково з метою і на виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про створення Енергетичної співдружності».

Крім того, законом встановлено, що приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України», які здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання в підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, утворених у результаті їх реорганізації, забороняється.

13 червня 2012 р. Кабмін ухвалив розпорядження №360-р «Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Розпорядження уряду передбачає реорганізацію дочірньої компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» шляхом перетворення в публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» і реорганізацію дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» в ПАТ «Укртрансгаз». У документі наголошується, що управління корпоративними правами щодо публічних акціонерних товариств здійснює НАК «Нафтогаз України» за погодженням з Міністерством енергетики і вугільної промисловості України відповідно до законодавства.

Довідка УНІАН. 100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.