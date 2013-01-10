Статдані із Китаю підняли ціну нафти

На світових торгах у четвер, 10 січня, ціни на нафту ростуть на тлі статданих із Китаю.

Зокрема, ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже збільшилася на 0,08 долара, або на 0,07%, - до 111,84 долара за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,37 долара, або на 0,4%, - до 93,47 долара за барель.

Профіцит зовнішньоторговельного балансу КНР у грудні 2012 року зріс до 31,6 мільярда доларів з 19,63 мільярда доларів місяцем раніше. Таким чином, показник виявився значно кращим за прогнози аналітиків, що чекали його зростання до 20 мільярдів доларів. Експорт збільшився на 14,1%, імпорт - на 6%. Аналітики очікували зростання на 5% і 3,5%, відповідно.

Аналітики вважають, що попит на нафту з боку виробничого сектора може зрости після таких даних, передає Bloomberg.

Водночас стримують зростання котирувань дані про запаси сировини в США за тиждень, що завершився 4 січня. Як повідомило напередодні Міністерство енергетики країни, запаси нафти виросли на 1,3 мільйона барелів до 361,3 мільйона барелів.